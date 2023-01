Das Opfer leidet sehr: Panik- nach Messerattacke

Auch in Steyr wartet man noch auf Gutachten

In Steyr wartet man bei der Staatsanwaltschaft auch auf Informationen zu einer schrecklichen Bluttat. In Ternberg soll in der Nacht des 23. September ein 34-Jähriger ein Escortmädchen (23) brutalst ermordet haben. Weil aber Gutachten ausständig sind, kann der Mann noch nicht angeklagt werden.