„Benehmen der E-Scooter-Fahrer oft rücksichtslos“

Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein in Salzburgs Altstadt war die Kritik unüberhörbar: Es sei positiv, dass es in der Mozartstadt keine E-Scooter-Plage gibt. Berlin, Wien und Co. – da schaut das anders aus. An der Salzach soll es bleiben, wie es ist: ruhig. Und in den bei Touristen beliebten engen Gässchen sollten die Elektro-Gefährte total verbannt werden, lautet der Tenor.