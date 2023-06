Kinder im Dschungel gerettet: „Weine vor Freude“

Kolumbiens Präsident besuchte gerettete Kinder in Klinik

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro informierte sich am Samstag im Militärhospital in Bogota über den Gesundheitszustand der Geschwister. „Die Kinder erholen sich. Sie nehmen Flüssigkeit zu sich. Aber sie können noch keine Nahrung aufnehmen“, sagte Verteidigungsminister Iván Velásquez nach dem Besuch. Der Militärarzt Carlos Rincón Arango sagte, die Kinder hätten eine Reihe leichter Verletzungen und seien mangelernährt. Sie befänden sich angesichts der Umstände aber in einem akzeptablen Zustand. Er rechne mit einem Krankenhausaufenthalt von zwei bis drei Wochen.