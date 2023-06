Moped-Dieb nahm Zeugen, der ihn filmte, Handy weg

Polizisten wurden am Freitag um 17.10 Uhr in Linz in die Thanhoferstraße zu einem Handydiebstahl beordert. Vor Ort gab das Opfer, ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, an, dass er einen etwa 20 Jahre alten Mann mit schwarzer Langarmbekleidung, Kapuze am Kopf und Handschuhen sowie schwarzer Bauchtasche gesehen habe, wie dieser ein Moped geschoben habe.