SPÖ-Frauensprecherin Petra Oberrauner ist empört

Die Klagenfurterinnen hatten bekanntlich in drei Saisonen von 42 Partien eine einzige (!) gewonnen, dennoch weist Oberrauner daraufhin, dass „jede Frau im Team von KOS und in dutzenden anderen Vereinen ein Vorbild für junge Mädchen in Sachen Engament, Body-Positivity, Freude an Bewegung und Gemeinschaftssinn ist“.