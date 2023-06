Das Weiße Haus als Gefängnis-frei-Karte

„Ich und jeder Amerikaner, der an die Rechtsstaatlichkeit glaubt, stehe an der Seite von Präsident Trump gegen diese schwere Ungerechtigkeit“, erklärte McCarthy. Auch der Verschwörungszirkel um die republikanische Abgeordnete Majorie Taylor Greene beschwört eine „Hexenjagd“ gegen ihren auserkorenen Heilsbringer Trump und ruft zu Protesten auf. Die Polizei in Florida wurde bereits in Alarmbereitschaft versetzt.