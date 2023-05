Trump zu Kapitolsturm: „Ein wunderschöner Tag“

Begnadigung für Kapitol-Randalierer in Aussicht gestellt

Trump erklärte außerdem, keine Mitschuld an der Erstürmung des Kapitols zu haben: „Ich hatte angeboten, 10.000 Soldaten zu schicken.“ Er fand lobende Worte für den Mob, der in den Sitz des Kongresses eindrang und für Verwüstung und Chaos sorgte: „Sie waren mit Liebe in ihrem Herzen dort. Das war unglaublich und es war ein wunderschöner Tag.“ Trump stellte in Aussicht, viele der dafür verurteilten Randalierer zu begnadigen, sollte er wieder ins Weiße Haus einziehen. Bei der Nachfrage, ob auch die Mitglieder der rechtsextremen Proud Boys mit einem solchen Gnadenakt rechnen dürften, reagierte er verhalten: „Ich müsste mir ihren Fall ansehen.“