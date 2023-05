Donald Trump soll Begnadigungen verkauft haben

Anklage mit Folgen für Trump?

Der brisante Vorwurf wurde in einer Beschwerde gegen Giuliani von Noelle Dunphy erhoben. Die in New York ansässige PR-Expertin verklagt den ehemaligen Bürgermeister von New York City wegen „rechtswidrigen Machtmissbrauchs, weitreichender sexueller Übergriffe und Belästigung, Lohndiebstahl und anderem Fehlverhalten“ auf zehn Millionen Dollar Schadensersatz.