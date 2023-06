Trump wegen Geheimakten in Privatanwesen angeklagt

Weitere Ermittlungen laufen

Trump war bereits in New York in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar angeklagt worden. Gegen ihn laufen aber noch weitere Ermittlungen. In Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen möglicher Wahlmanipulation. In einem anderen Fall wurde Trump schon belangt - zumindest indirekt: Sein Immobilienkonzern wurde in New York unter anderem wegen Steuerbetrugs zu einer Geldstrafe verurteilt.