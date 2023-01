Leopard 2: So setzt man den modernen Panzer ein

Unterschied zwischen Defensive und Offensive

Bin ich in der Defensive, so halte ich meine Panzer in der Tiefe bereit, hinter den eigenen Linien. Setzt der Gegner an einer bestimmten Stelle zum Angriff an und will durchbrechen, so bin ich mit meinen mobilen Panzern rasch vor Ort und kann einen feindlichen Durchbruch verhindern.

Bin ich in der Offensive, so kann ich im Verbund mit anderen Waffensystemen wie Luftunterstützung, Panzergrenadieren, Drohnenaufklärung oder Artillerie rasch große Gebietsteile einnehmen.“