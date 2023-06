Ukraine: Gegenoffensive gegen Russland gestartet

Gut ausgebildete ukrainische Truppen hätten sich in den letzten Tagen an strategischen Orten in der Nähe der Frontlinie versammelt, betonten westliche Beamte bereits in der vergangene Woche. Das Institute for the Study of War erklärte am Montag auf Twitter, dass „russische und ukrainische Beamte den Beginn der ukrainischen Gegenoffensive signalisieren“.