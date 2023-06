Wie es mit Andreas Babler nun weitergeht

1. Was spricht für Neuwahlen?

Es besteht „natürlich eine gewisse Lust, die SPÖ am falschen Fuß zu erwischen“, meint Politikexperte Thomas Hofer. Sebastian Kurz (ÖVP) hat zweimal erfolgreich Neuwahlen ausgerufen. Wolfgang Schüssel hat einmal von Neuwahlen profitiert, beim zweiten Mal ging es schief. „Daher wird in der ÖVP-Parteizentrale sicher überlegt“, so Hofer.