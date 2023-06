Personal, Präsidium, Parteitag: Bablers erster Tag

Sapetschnig übernimmt vorläufig als Bundesgeschäftsführer

Die Stimmung in der knapp 2,5-stündigen Sitzung beschrieb Babler als „super“. Alle Entscheidungen seien einstimmig gefallen. Ein Personalpaket gab es noch nicht zu verkünden. Das will der neue Parteichef erst den zuständigen Gremien vorlegen, also im Fall des Klubchefs der Klubvollversammlung, die für kommenden Dienstag angesetzt ist und in Sachen Bundesgeschäftsführer dem Parteivorstand, der wohl nächste Woche zusammensitzt.