Doskozil plant keine Rückkehr in Bundesgremien

Der Landesparteichef des Burgenlands, Hans Peter Doskozil, bekräftigte am Mittwoch erneut, dass er keine Ambitionen habe, sich auf Bundesebene wieder in der SPÖ zu engagieren. Dies erklärte er am Rande der Landeshauptleute-Konferenz in Andau. Zuvor hatte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gehofft, dass Doskozil unter dem neuen Vorsitzenden Andreas Babler an der inhaltlichen Diskussion teilnehmen würde.