Werden Sie das mit links machen, Herr Babler?

In der Säulenhalle des Parlaments ist am Mittwochmorgen Hochbetrieb. Ein Mann in mittelblauem Anzug und einer Lederaktentasche unterm Arm huscht hurtig durch die Gänge, es ist Bundesrat Andreas Babler. Als eine Besuchergruppe den neuen SPÖ-Chef erkennt, beginnen 40 Leute zu klatschen. Davor war Babler schon im „Morgenjournal“ und in der Löwelstraße, „es ist wirklich recht turbulent im Moment“.