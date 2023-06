Staudamm-Katastrophe: Situation immer gefährlicher

Russland im Vorteil

„Wenn man bedenkt, dass sich Russland in der strategischen Defensive und die Ukraine in der strategischen Offensive befindet, ist das kurzfristig auf jeden Fall ein Vorteil für Russland“, erklärt Ben Barry, Senior Fellow am International Institute for Strategic Studies. Es werde für die ukrainischen Truppen schwerer, den Dnipro zu überqueren. Die Flut werde den Einsatz schwerer Waffen wie Panzer für mindestens einen Monat verhindern, meint auch Maciej Matysiak, Sicherheitsexperte bei der Stratpoints Foundation.