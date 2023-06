Selenskyj: Russland hat Folgen unterschätzt

Putin beschuldigt Kiew

Der russische Präsident Wladimir Putin machte die Ukraine für die Explosion am Kachowka-Staudamm verantwortlich. In seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zum Bruch des Damms in der Südukraine sprach Putin am Mittwoch von einer „barbarischen Tat“ Kiews. Dadurch sei „eine ökologische und humanitäre Katastrophe großen Ausmaßes“ verursacht worden, sagte Putin nach Angaben des Kreml in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.