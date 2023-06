Kein Prozess: Cuba Gooding Jr. muss nicht in Haft

Star räumte Belästigungen ein

Vor einem New Yorker Gericht räumte Gooding ein, einer Frau 2018 in einem Club einen Kuss auf den Mund aufgezwungen zu haben. Das berichtet das Magazin „Deadline“ unter Berufung auf die Gerichtsakten (siehe Video oben). Zunächst hatte Gooding Jr. das noch bestritten. Er musste nicht in Haft, sondern Auflagen wie Verhaltenskurse erfüllen.