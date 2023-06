15-jähriger Schüler droht Lehrer mit Schlägen

Zum Fall: Es ist zwei Stunden vor Unterrichtsschluss an jenem Tag im April. Heißt, nochmals volle Konzentration für Schüler und Lehrer, ehe es nachhause geht. Nicht so beim Angeklagten, der sich einen feuchten Kehricht darum schert und den Unterricht stört, wo es nur geht. „Das fing schon damit an, dass er aus Arbeitspapier irgendwelche Flieger bastelte und in der Klasse herumwarf“, schildert der als Zeuge geladene Lehrer die Situation von damals im gestrigen Prozess.