80 Euro Strafe: Hier kann parken teuer werden

Das ist Abzocke“, ärgert sich eine Autofahrerin. Die Eisenstädterin ist eine von vielen, denen in den vergangenen Wochen eine Strafe ins Haus geflattert ist. Seit etwa einem Monat wird auf dem Billa Plus-Parkplatz in der Mattersburger Straße in Eisenstadt sehr genau kontrolliert, wer dort das Auto abstellt. Parken ist ausschließlich für Kunden für zwei Stunden während der Öffnungszeiten erlaubt. Ansonsten gibt es eine Strafe - wie im Fall der Eisenstädterin.