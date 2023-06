Internationale Verwunderung und Spott über SPÖ

„Washington Post“ und der Excel-Fehler in Schottland

Doch das Thema hat es auch weit über den Atlantik geschafft. So informierte die renommierte „Washington Post“ seine Leser ebenfalls über die Vorkommnisse in der Alpenrepublik. Unter Schlagzeile „Excel-Fehler ließ österreichische Partei den falschen Vorsitzenden verkünden“ weist die US-Tageszeitung aber auch darauf hin, dass es im Jahr 2007 in Schottland bei Parlamentswahlen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Dort wurde aber eine falsch interpretierte Excel-Datei noch in allerletzter Sekunde korrigiert. Somit wurde die Verkündung eines falschen Siegers vermieden.