Neues Mitglied: Zoo-Giraffe will SPÖ-Chef werden

Die Suche nach einem neuen Vorsitz in der SPÖ ist der Partei über den Kopf gewachsen. Im wahrsten Wortsinne: Um die Absurdität des Chef-Castings aufzuzeigen, hat „Krone“-Wien-Chef Michael Pommer die Giraffe aus dem Tiergarten Schönbrunn für den Job des SPÖ-Obmanns kandidieren lassen. Die Wiener Landesparteisekretärin hieß den Wiederkäuer recht herzlich in der Partei willkommen. Was für eine kuriose Geschichte. Freundschaft, Genossen!