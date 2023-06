SPÖ zählt neu aus: Wird Babler heute feiern?

Die Vorsitz-Wahl in der SPÖ geht in die nächste Runde: Nachdem sich das Ergebnis vom Parteitag bei einer Überprüfung am Montag zugunsten von Andreas Babler gedreht hat, wird am Dienstag von der zuständigen Wahlkommission zur Sicherheit noch einmal ausgezählt. Babler will sich bis dahin nicht als neuer Vorsitzender feiern lassen.