Mit Kleinwagen beinahe in Baugrube abgestürzt

Das war knapp! Wegen einer fehlenden Absicherung soll in der Nacht zum Freitag eine Lenkerin in eine Brückenbaustelle in Schlüßlberg (OÖ) eingefahren sein und wäre dort mit ihrem Wagen beinahe über eine Böschung gestürzt. Das Auto hing über dem Abgrund fest, Einsatzkräfte zogen es zurück ins Flache.