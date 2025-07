Pro-Palästina-Aktivist will Millionenentschädigung

Forderung als „absurd“ zurückgewiesen

Khalil hatte sich an der renommierten Columbia University in Manhattan an pro-palästinensischen Protesten im Zusammenhang mit Israels Vorgehen im Gaza-Krieg beteiligt. Als Redner bei den Demos nahm er eine prominente Rolle ein. Die US-Regierung will ihn abschieben und wirft ihm unter anderem vor, auf dem Universitätsgelände Flugblätter mit dem Logo der militanten Palästinenserorganisation Hamas verteilt zu haben.