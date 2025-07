„Absoluter Albtraum“ in der Conference League

Rapid wohl gegen Decic Tuzi

Rapid dürfte es indes in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League mit Decic Tuzi zu tun bekommen. Die Montenegriner feierten im Hinspiel einen 2:0-Heimsieg gegen den nordmazedonischen Klub Sileks Kratovo. Das Retourmatch steigt am kommenden Donnerstag, der Aufsteiger trifft am 24. Juli daheim und am 31. Juli in Wien auf die Hütteldorfer.