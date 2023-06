Tiroler Museum ist Heimat für 600 Schreibmaschinen

Kurz nach dem Beginn des 21. Jahrhunderts wurden mit dem Aufkommen des Internets und dem Einzug der Computer in fast jeden Haushalt die letzten Firmen, die Schreibmaschinen produzierten, für immer geschlossen. 1936 – kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs – waren die Schreibgeräte in ihrer Blüte. In diesem Jahr erblickte der Tiroler Jörg Thien das Licht der Welt. Im März 1953 entschied er sich für eine Lehre zum Büromaschinen-Mechaniker.