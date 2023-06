Pöll ist der Nebelkönig des ARBÖ-Radmarathons

Er war der Erste auf der Schiestlscharte und bretterte auch als Sieger des ARBÖ-Radmarathons durchs Ziel. Stefan Pöll vom RC Feld am See hat sich quasi als Nebelkönig hervorgetan. Trotz Nebels und Nieselregens waren 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bad Kleinkirchheim an den Start gegangen.