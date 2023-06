Vom Kids-Race zum Arbö-Radmarathon

Auf und abseits der Strecke echte Profis

Mehr als 70 Kinder und Jugendliche (von fünf bis 15 Jahre alt) traten bei den Rennen im Bereich der Kasierburg Talstation an. Die Jüngsten absolvierten eine Runde, für die sie rund zwei Minuten brauchten, die Älteren mussten zehn Runden lang Gas geben. Sogar aus Italien reisten Biker an, um am Kids-Race teilzunehmen. Nicht nur auf der Strecke verhielten sich die jungen Sportler wie echte Profis, sondern auch vor dem Mikrofon, das ihnen Moderator Joschi Peharz reichte.