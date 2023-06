Katzen mitten in Wohnsiedlung lebendig gegrillt

Katzenfleisch dient, in jeweils mehr oder weniger geringem Umfang, unter anderem in Südchina, Nordvietnam, Korea, Peru, Großbritannien und der Schweiz zu Nahrungszwecken. Besonders der Katzenbraten hat in der Schweiz eine lange Tradition. In den Schweizer Kantonen Bern, Luzern und Jura war Katzenfleisch lange Zeit ein Weihnachtsgericht.