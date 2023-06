Bei dieser Olympiade zählen Geschick und Köpfchen

Rund 2500 Buben und Mädchen der vierten Klassen aus 120 Kärntner Volksschulen haben heuer an den Qualifikationsbewerben für die Kindersicherheitsolympiade teilgenommen. Jeweils eine Schule aus einem Bezirk hat es in das Landesfinale geschafft, das am Mittwoch, 7. Juni, auf dem ASV-Sportplatz in Klagenfurt über die Bühne gehen wird. Und die Finalisten fiebern dieser Entscheidung bereits entgegen.