Starke Achse: 2 Bundesländer wachsen zusammen

Doch nun ist Zeit für ein neues Motto: „Gemeinsam sind wir stärker!“ Die Koralmbahn wird vielfach als (Jahrhundert-)Chance beschworen, sich zusammen als starke Region zu positionieren – wirtschaftlich, aber auch im Tourismus oder in der Bildung. Denn der Süden Österreichs wird – zumindest in der Eigenwahrnehmung – noch immer oft stiefmütterlich behandelt.