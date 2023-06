OPEC-Treffen: Wirbel um Journalisten-Ausschluss

Unter anderem sei Reportern der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg sowie des „Wall Street Journal“ die Akkreditierung verweigert worden, hieß es in einem Protestbrief des Verbands der Auslandspresse, des Presseclubs Concordia sowie der Vereinigung der Europajournalistinnen und -journalisten (AEJ) am Freitag. „Das ist ein beispielloser Schritt in der Geschichte der Organisation der erdölexportierenden Länder“, kritisieren die drei Vorsitzenden Ivo Mijnssen, Daniela Kraus und Edgar Schütz in ihrem offenen Brief an die in Wien ansässige Organisation. „Fast genauso Besorgnis erregend ist die Tatsache, dass das OPEC-Sekretariat offenkundig keine Rechtfertigung für seine Entscheidung geliefert hat, was sie willkürlich erscheinen lässt.“