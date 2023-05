Neuer Prozess gegen Kremlkritiker Nawalny

Gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny wird in der kommenden Woche ein Prozess wegen angeblichen Extremismus eröffnet. „Die Vorverhandlung in dem neuen Fall Alexej Nawalnys wird am 31. Mai um 11.00 Uhr beginnen“, teilte das Moskauer Stadtgericht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Freitag mit.