Nawalny muss Kriegslieder nach „Wagner“-Art singen

Zunächst wurde er in Russland behandelt, dann in die Berliner Charité verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift festgestellt. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden hätten versucht, ihn zu töten. Derzeit läuft ein neuer Prozess gegen ihn. In der absurden Anklage wird ihm vorgeworfen, im Gefängnis Terroranschläge vorbereitet zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. Nawalnys Chancen, jemals wieder freizukommen, werden also immer geringer.