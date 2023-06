Traunviertler packte bei Niemetz Staubwedel aus

Ein altes Cheftelefon, das auch in einer Filmkulisse perfekt passen würde; ein Original-Rührbesen; das Hausnummernschild des früheren Standortes: Wer den Niemetz-Schwedenbomben-Shop in Wiener Neudorf betritt, taucht in die Geschichte des Traditionsunternehmens ein, das seit der Insolvenz vor zehn Jahren zur Heidi Chocolat AG gehört und längst eine moderne Produktion bezogen hat.