Manner: Anbauflächen für eigene Haselnüsse gekauft

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner will sich von Rohstofflieferanten unabhängiger machen und hat für den Haselnussanbau geeignete Grundstücke - vorerst 125 Hektar - in Aserbaidschan gekauft. Es gehe darum, „die Versorgungssicherheit des Unternehmens weiter abzusichern“, hieß es am Freitag von Manner.