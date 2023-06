Die kleine Finja kam im Rettungswagen zur Welt

Baby und Mutter bestens versorgt

Noch im Gemeindegebiet mussten die Sanis stehen bleiben. So kam Baby Finja am 10. Mai um 04.38 Uhr im Rettungsauto zur Welt. Alles lief gut, die Sanitäter unterstützten professionell. Finja und Mama Melanie waren somit bestens versorgt. Glücksmomente in der ganzen Familie: Auch Schwester Lia (3) freut sich mit Papa Sebastian um die Wette. So konnten sie den Familienzuwachs bereits in die Arme schließen.