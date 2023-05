Wegen Baustelle auch Busse 45 Minuten im Stau

Busse aus dem Mühlviertel

Aber nicht nur die Autofahrer verbringen viel Zeit in ihren Vehikeln. Auch die Öffi-Fahrer stehen im Stau – und das nicht zu kurz, wie die OÖ Verkehrsverbund der „Krone“ auf Nachfrage bestätigt. “Vor allem Pendler, die mit den OÖVV-Regionalbuslinien entlang der B 127 aus und in Richtung Ottensheim unterwegs sind, müssen mit einem Zeitverlust von teilweise bis zu 45 Minuten rechnen. Davon betroffen sind vor allem die Linien 200/201 (Feldkirchen an der Donau) und 230/231 (Rohrbach) sowie auch die in die Region führenden Schichtbuslinien“, so OÖVV-Sprecher Philipp Köstenberger. Dabei hatte man im Vorfeld sogar versucht, alternative Routen zu finden, damit die Öffi-Benutzer nicht im Stau stehen.