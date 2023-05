Staufalle durch „zwei Fliegen mit einer Klappe“

Stillstand! Auf dem Weg in die Arbeit nach Linz verzweifelten am Montag nach dem verlängerten Wochenende Tausende, weil rund um die Nibelungenbrücke der Verkehr kollabiert war. Teilweise kamen Pendler mit weit mehr als einer Stunde Verspätung an. Bis zum 12. Juni wird sich das Spiel vermutlich noch öfter wiederholen. So lange ist die Baustelle, durch die auf jeder Fahrtrichtung eine Spur wegfällt, eingerichtet.