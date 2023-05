Kolumbien: Spuren bei Suche nach Kindern entdeckt

Neue Strategie mit Lautsprechern und Scheinwerfern

Das Militär setzt nun eine neue Strategie um. Mithilfe von visuellen und akustischen Objekten, die an strategischen Punkten platziert wurden, sollen die Geschwister zu den Suchtrupps finden, wie die Streitkräfte am Montag (Ortszeit) mitteilten. So würden unter anderem Scheinwerfer und Lautsprecher eingesetzt, über die die Stimme der Großmutter in ihrer indigenen Sprache übertragen wird. Die neuen Geräte, die mithilfe von Stromgeneratoren betrieben werden, sollen sowohl tagsüber als auch nachts laufen und in Entfernungen von mehr als 500 Metern zu sehen und hören sein.