Klimasünder: Teure Privatjets jetzt am Pranger

Bei Kurzstrecken könnten strenge Regeln gelten

In einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission, der der „Krone“ exklusiv vorliegt, fordern die drei Länder strengere Regeln für Privatjet-Flüge, „damit hier ein gerechter Beitrag für die verursachten Klimaschäden geleistet wird“. Konkrete Maßnahmen werden in dem Schreiben nicht genannt, in der Debatte tauchen unter anderem Forderungen nach einem Flugverbot von Kurzstrecken oder höheren Abgaben auf.