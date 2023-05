„Warnfarbe“: Letzte Generation besprüht Privatjet

„Haben gefährlichen Gegenstand markiert“

Die Aktion war per Livestream unter anderem auf Twitter zu sehen - in dem Video ist eine besprühte Maschine deutlich erkennbar. „Komfort für manche, Todesurteil für andere - wir haben am Flughafen BER einen äußerst gefährlichen Gegenstand markiert“, schrieb die Gruppierung in ihrem Post.