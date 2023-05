Sekundenschlaf: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Gegen 15.50 Uhr wurde die Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm über einen Verkehrsunfall auf der S 36 in Fahrtrichtung Klagenfurt verständigt. Ein 66-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murau kam vermutlich in Folge eines Sekundenschlafes rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildzaun, überschlug sich mit dem Fahrzeug und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.