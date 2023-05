Weg zu niedriger Stromrechnung ist oft kompliziert

Wir kennen das Problem und werden in der kommenden Woche eine Erklärung dazustellen, damit die Unsicherheiten beseitigt sind“, heißt es bei der Energie AG auf „Krone“-Anfrage: Der Weg zu 30 Gratistagen als Treue-Bonus, wenn man seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, hatte sich als nicht ganz so einfach herausgestellt. Denn wenn man im Online-Portal den Treuebonus anklickt, kommt man auf eine Seite für die Tarifänderung. „Man muss offiziell den Tarif ändern, um den Bonus zu erhalten“, ist die Erklärung, der Grund liege in der Technik.