Mein Kind, das Genie? Was wirklich etwas bringt

Vor allem Babys entwickeln sich rasend schnell und saugen Informationen auf wie ein Schwamm. Ihr Gehirn wächst mit großer Geschwindigkeit und verdoppelt im ersten Lebensjahr seine Größe. In diesem Zeitraum werden bis zu 100 Millionen Gehirnzellen miteinander verknüpft. Eine wertvolle Phase, in der das Kind sich motorisch, sozial und sprachlich in schnellen Schritten entwickelt. Diverse Babykurse sollen diesen Prozess unterstützen - und Mama und Papa geraten dadurch oft in Zugzwang.