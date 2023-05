Eingeschleppte Muschelplage bedroht Seen & Flüsse

Auch für Kraftwerke und Wasserversorgungsleitungen können hohe Wartungskosten als Folge von Anlagerungen entstehen. „Bei unseren Kraftwerksrevisionen ist derzeit ein gewisser Mehraufwand durch am Rechen angelagerte Quaggamuscheln gegeben“, bestätigt Beate Leb, Sprecherin der Energie AG. Im Juni startet in Oberösterreich eine Untersuchung per eDNA-Nachweis, die zeigen soll, wo diese Weichtiere tatsächlich überall vorkommen. „2010 wurden die ersten in der Donau nachgewiesen, ist die Lage bei uns derzeit aber noch nicht so dramatisch wie am Bodensee“, sagt Gustav Schay, Biologe des Landes OÖ.