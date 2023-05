Tracker-Hersteller „bellt“ weiter auf Überholspur

„Yes, We Can!“„ lautete der Slogan, den Barack Obama am Weg zum US-Präsidentenamt 2008 geprägt hat. Eine Devise, die so ähnlich wohl auch für die Offensive von tractive in Nordamerika Gültigkeit hat. Denn: Zwei Jahre nach dem Einstieg in den US-Markt wird dieser in wenigen Wochen der größte Markt für den Hersteller von GPS-Trackern für Hunde und Katzen sein. “Wir wachsen dort so schnell wie in keinem anderen Land", sagt Chef Michael Hurnaus. Neben den USA gehört noch Deutschland und Großbritannien zu den Top-3 auf der tractive-Landkarte.