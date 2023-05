Prölls Empfehlung an Kurz schlägt Wellen in ÖVP

Mit seiner Empfehlung an Ex-Kanzler Sebastian Kurz via „Krone“, einen „klaren Rückzug“ aus der Politik zu vollziehen, hat der ehemalige NÖ-Landeschef Erwin Pröll in der ÖVP Staub aufgewirbelt. Zum Teil heftige Reaktionen gab es vom langjährigen Nationalratspräsidenten Andreas Khol und vom ÖVP-Abgeordneten Franz Hörl.