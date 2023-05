Kids in OÖ dürfen nicht so lang raus wie anderswo

Die Kids in OÖ müssen abends und nächtens weiterhin eine Stunde früher heim als ihre Altersgenossen in allen anderen Bundesländern, auch den an OÖ angrenzenden. ÖVP und FPÖ haben heute, Mittwoch (24. Mai) im zuständigen Unterausschuss des Landtags eine Angleichung, also Verlängerung um eine Stunde, abgelehnt. Die SPÖ rügt und bedauert das.